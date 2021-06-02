Разработчик "КовиВак": Говорить об уровне эффективности вакцины пока рано

Говорить об уровне эффективности вакцины от коронавируса "КовиВак" пока рано. Об этом заявил генеральный директор разработчика препарата, Научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов.

По его словам, окончательные выводы можно будет делать только после завершения третьей фазы испытаний.

"Называемые сегодня цифры эффективности "Ковивак" являются всего лишь оценочными суждениями. По предварительным итогам клинических исследований второй фазы у порядка 80% добровольцев сформировались антитела", - цитирует его РИА Новости.

Ранее разработчики "КовиВака" рассказали о продолжительности иммунитета, который дает вакцина. Препарат защищает организм в течение восьми месяцев. До конца этого года в центре планируют выпустить минимум 7,5 миллиона доз вакцины.

ПМЭФ-2021, организованный Фондом Росконгресс, проходит в Петербурге со 2 по 5 июня. Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности".