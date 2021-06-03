Банк России: Фаза восстановления экономики завершилась

Фаза восстановления российской экономики завершилась, считает заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

"Мы считаем, что восстановительная фаза роста завершилась. И уже к середине года ВВП выйдет на уровень четвертого квартала 2019 года", - заявил он журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

В среду департамент исследований и прогнозирования Банка России опубликовал материалы, в которых говорится о том, что рост российской экономики во втором квартале 2021 года продолжится и достигнет в середине года "доковидного" уровня.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".