Глава "Газпром-медиа" высказался об идее регулирования работы блогеров

Вопрос законодательного регулирования работы блогеров в повестке дня не стоит. Об этом заявил на полях ПМЭФ гендиректор "Газпром-медиа Холдинга" Александр Жаров.
"Блогеры - не СМИ. Обратимся к закону о средствах массовой информации: у них нет редакции. Блогеры - активные акторы массовой коммуникации. Это формирующаяся новая среда", - рассказал Жаров, которого цитирует РИА Новости.
При этом он отметил, что речь может идти, скорее, скорее о "рамках и границах", которые защитят блогеров как "формирующиеся коммерческие структуры".
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