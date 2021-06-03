Глава "Газпром-медиа" высказался об идее регулирования работы блогеров

Вопрос законодательного регулирования работы блогеров в повестке дня не стоит. Об этом заявил на полях ПМЭФ гендиректор "Газпром-медиа Холдинга" Александр Жаров.

"Блогеры - не СМИ. Обратимся к закону о средствах массовой информации: у них нет редакции. Блогеры - активные акторы массовой коммуникации. Это формирующаяся новая среда", - рассказал Жаров, которого цитирует РИА Новости.

При этом он отметил, что речь может идти, скорее, скорее о "рамках и границах", которые защитят блогеров как "формирующиеся коммерческие структуры".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".