Греф назвал ошибки, которые не простит сотруднику

Глава "Сбера" Герман Греф рассказал во время ПМЭФ, какие ошибки допустимы для сотрудников банка, а за какие грозит увольнение.
Греф сказал, что ошибки, которые нанесли ущерб бизнесу и даже привели к потере неких средств, это "нормальная история". Такого сотрудника в "Сбере" простят и научат. А сотрудник, виновный в неуважении к клиентам, лишится работы. "Если он не соответствует нашим ценностям и он нахамил моему клиенту, если он заставил клиента покинуть меня, мы никогда этого не простим", - сказал Греф.
Как отмечает РБК, в прошлом году были отстранены от работы два сотрудника Сбербанка, которых обвинили в домогательствах. После проверки один из них ушел из компании по собственному желанию, а по поводу второго не были обнаружены основания для прекращения трудовых отношений.
Кстати, по итогам годового собрания акционеров в апреле было принято решение о выплате рекордных дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд рублей - 56% от чистой прибыли, из расчета 18,7 рубля на одну акцию.
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