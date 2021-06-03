Котяков рассказал, когда рынок труда в РФ вернется к докризисному уровню

Полностью восстановиться до уровня докризисных показателей российский рынок труда сможет к концу текущего года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ.
В данный момент безработица находится на уровне 5,2%, но к концу года она опустится до 4,6-4,7% - то есть, уровню 2019 года. Как сказал Котяков, ведомство ставит в качестве цели достичь этого показателя к концу года, но, возможно, получится сделать это и раньше.
"В 20 регионах РФ рынок труда восстановлен полностью, еще в 32 - до уровня 98-99%", - сообщил Котяков в беседе с ТАСС.
В 32 субъектах показатели находятся на уровне 98-99% от параметров 2019 года. То есть, более чем в половине российских регионов ситуация довольно стабильная, а в целом восстановление идет более высокими темпами, чем предполагалось изначально.
Как ранее сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, российская экономика восстанавливается с опережением темпа.
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