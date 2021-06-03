В Минэкономразвития оценили темпы восстановления экономики России

Российская экономика восстанавливается с опережением темпа, и при сохранении этой тенденции прогноз по росту в этом году будет повышен, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Он пояснил, что высокий рост ВВП в годовом выражении по итогам апреля ожидаемый, но чрезмерного оптимизма быть не должно - это происходит на фоне более низкой базы прошлого года. Сейчас в МЭР ориентируются на среднегодовой ВВП 2019 года и показатели за четвертый квартал, поскольку прошлый год вышел провальным и сравнивать динамику 2021 и 2020 годов нет смысла.
"Если сравнивать со средним по 2019 году, то, по большому счету, в апреле мы уже восстановились. Если брать четвертый квартал, то минус 0,9 п.п.", - сказал Решетников в кулуарах ПМЭФ.
Оценку динамики в мае пока дать сложно, в частности из-за дополнительных нерабочих дней, которые повлияют на итоги месяца, однако в ведомстве полагают, что уже в июне-июле показатели вернутся к уровню четвертого квартала 2019 года.
"Это на 2-3 месяца раньше, чем мы предполагали, поэтому восстановление идет действительно с видимым опережением", - цитирует министра РИА Новости.
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