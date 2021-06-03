Кудрин объяснил, почему в будущем все получат безусловный базовый доход

В перспективе безусловный базовый доход будет у каждого человека, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, это случится в будущем.
Во время сессии ПМЭФ Кудрин отметил, что ранее, работая в правительстве, он предпринимал шаги для сокращения роли государства в экономике, однако пока этот путь еще не завершен. При этом во главе угла на данный момент должны стоять социальные вопросы, и пандемия еще больше обострила это понимание.
"Человек становится большей ценностью, его защита. И в этой связи в конечном счете и доступ к медицине, и доступ к образованию становятся все более важной ценностью", - приводит слова Кудрина РИА Новости.
Безусловный базовый доход предполагает определенные выплаты от государства для всех граждан, вне зависимости от каких-то условий, например, достатка или наличия работы. Как показал опрос, подавляющее большинство россиян хотели бы иметь безусловный базовый доход. При этом многие опрошенные понимают риски для экономики страны из-за раздачи денег.
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