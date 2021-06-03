Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки в РФ по железной дороге

Правительство рассматривает возможность разрешить мигрантам приезжать на российские стройки по железной дороге после обязательного прохождения тестирования на инфекции. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Хуснуллин сказал, что сейчас мигранты могут прибыть в Россию только самолетом, но правительство работает над упрощением механизма согласования и привоза рабочей силы крупными компаниями.

"Мы рассмотрели возможность заезда железнодорожным путем, то есть это даст плюс. И обязательно тестирование и предложение о вакцинации", - говорит он в беседе с каналом "Известия".

Вице-премьер надеется, что такие меры помогут перекрыть хотя бы часть дефицита рабочей силы, поскольку сейчас стране не хватает не менее миллиона строителей, только в столичном регионе требуется около ста тысяч сотрудников.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин утвердил требования к минимальному уровню знаний для сдачи мигрантами экзамена на получение разрешения на работу в РФ или патента.