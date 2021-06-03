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Общество
03.06.2021 10:50
Текст: Елена Манукиян

Новая тест-система будет выявлять сразу четыре генетических заболевания

Российскими учеными разработана тест-система для выявления сразу четырех генетических заболеваний. Об этом 3 июня на Петербургском международном форуме рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.
Татьяна Семенова. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Татьяна Семенова. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Татьяна Семенова. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

По ее словам, новая тест-система позволит одновременно определять такие редкие нозологии, как муковисцидоз, фенилкетонурия, дефицит альфа -1- антитрипсина и нейросенсорная тугоухость.

Фото: Пресс-служба компании Philips
Инновации способны многократно улучшить результаты лечения пациентов

Благодаря современным возможностям превентивной медицины у носителей этих нозологий можно будет предотвратить рождение больных детей. По оценкам экспертов, это позволит экономить до 40 миллиардов рублей ежегодно, поскольку орфанные заболевания требуют дорогостоящего лечения.

Семенова подчеркнула, что в дальнейшем тест-система будет использоваться в бесплатном здравоохранении.

Она также напомнила, что с 2022 года расширяется скрининг у беременных женщин. Нерожденных детей будут проверять на 36 нозологий (сейчас только на 5). Причем полный скрининг будет проводиться в одном исследовании. С помощью него можно будет выявлять патологии у детей еще до их рождения и начинать лечение своевременно, чтобы избежать тяжелых последствий и инвалидизации.

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