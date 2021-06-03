Новая тест-система будет выявлять сразу четыре генетических заболевания

По ее словам, новая тест-система позволит одновременно определять такие редкие нозологии, как муковисцидоз, фенилкетонурия, дефицит альфа -1- антитрипсина и нейросенсорная тугоухость.
Благодаря современным возможностям превентивной медицины у носителей этих нозологий можно будет предотвратить рождение больных детей. По оценкам экспертов, это позволит экономить до 40 миллиардов рублей ежегодно, поскольку орфанные заболевания требуют дорогостоящего лечения.
Семенова подчеркнула, что в дальнейшем тест-система будет использоваться в бесплатном здравоохранении.
Она также напомнила, что с 2022 года расширяется скрининг у беременных женщин. Нерожденных детей будут проверять на 36 нозологий (сейчас только на 5). Причем полный скрининг будет проводиться в одном исследовании. С помощью него можно будет выявлять патологии у детей еще до их рождения и начинать лечение своевременно, чтобы избежать тяжелых последствий и инвалидизации.
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