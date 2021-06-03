Новак исключил возможность дефицита керосина летом

Правительство не видит опасности возникновения дефицита керосина летом. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"Безусловно, мы отслеживаем ситуацию, ежедневно Минэнерго проводит штаб по поводу наличия ресурсов, выполнения компаниями требований по обеспечению запасов соответствующих нефтепродуктов, в том числе керосина", - цитирует его слова ТАСС. По его словам, даны рекомендации увеличить запасы авиакеросина с учетом летней отпускной кампании.

Ранее в Минэнерго заявили, что рост оптовых цен топлива на бирже в мае не был критичным и не приведет к дефициту на внутреннем рынке. По данным ведомства, сдержать цены во многом помогла корректировка демпферного механизма.

"В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции", - объяснили в министерстве.