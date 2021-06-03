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03.06.2021 07:30
Рубрика: Экономика

"Почта России" начнет доставлять грузы дронами

Текст: Ирина Алпатова
Пилотный проект по доставке беспилотниками грузов от 50 до 200 килограммов в удаленные населенные пункты будет запущен в Томской области. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов на площадке ПМЭФ-2021.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

"У нас большое количество удаленных территорий, куда даже посылки доставлять тяжело - в Сибири, на Дальнем Востоке. С помощью дронов мы хотим организовать процесс доставки грузов от 50 до 200 килограммов - лекарств, продуктов питания, предметов первой необходимости", - перечислил замминистра. В перспективе это будет и доставка любых товаров из интернет-магазинов.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сложная логистика делает доставку достаточно дорогой. Дроны позволят снизить ее стоимость. "Мы проговаривали этот вопрос с "Почтой России" - в принципе, это достаточно коммерческий вариант", - отметил замминистра.

Проект в Томской области будет реализован в рамках "цифровых песочниц" - экспериментальных правовых режимах, которые позволяют опробовать инновации на практике без нарушения законодательства. Сейчас российские законы заточены под пилотируемую авиацию.

"У пилота должна быть лицензия, документы должны находиться на борту летательного средства, двигаться оно должно по определенному маршруту. Для дронов все это будет прописано по-новому", - пояснил Федулов.

Подробности читайте в полной версии интервью замглавы Минэкономразвития Владислава Федулова.

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