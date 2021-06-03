Орешкин рассказал, как решить проблему с ростом цен в России

Помощник президента Максим Орешкин рассказал, как государство может сдержать рост цен в России. Во время макроэкономической сессии ПМЭФ он отметил, что в первую очередь должна быть конкуренция.
Правильная мотивация будет сдерживать компании от повышения цен и заставит быть более эффективными. Не менее важен и еще один момент - выстраивание долгосрочного предсказуемого регулирования. "Именно такое регулирование ведет к инвестиционной активности, а инвестиции - это создание новых производственных возможностей", - приводит "Прайм" слова Орешкина.
В конце прошлого года крупнейшие ритейлеры, Минпромторг и Минсельхоз заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на подсолнечное масло и сахар. Заморозка цен прекратила свое действие 1 июня.
Кстати, на прошлой неделе инфляция в России замедлилась до 0,12%. Цены на сахар и подсолнечное масло в среднем по стране остались на прежнем уровне.
Система единых требований к продукции ЕАЭС появится в течение двух лет
Формирование системы единых требований в рамках ЕАЭС завершится в течение двух лет, рассказал в интервью "Российской газете" Виктор Назаренко, Член Коллегии по техническому регулированию ЕЭК. Система уже в высокой степени готовности, добавил он
Минсельхоз: Продлевать заморозку цен на сахар и масло не планируется
Минсельхоз не планирует продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. По его словам, "пик ценовых колебаний успешно пройден, а принятые меры поддержки позволят обеспечить сохранение цен на стабильном уровне и без соглашений"
Россия сможет к 2030 году экспортировать продовольствие на 47 млрд долларов
В этом году Россия сохранила лидерские позиции на мировом рынке как главного поставщика пшеницы, а к 2030 году экспорт продукции АПК будет увеличен с 45 до 47 млрд долларов. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России
В России нет государственного регулирования цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ. "Ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов", - отметил он
ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца
Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%