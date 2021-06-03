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Экономика
03.06.2021 14:57
Текст: Евгения Думанская

Орешкин рассказал, как решить проблему с ростом цен в России

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Помощник президента Максим Орешкин рассказал, как государство может сдержать рост цен в России. Во время макроэкономической сессии ПМЭФ он отметил, что в первую очередь должна быть конкуренция.

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Правильная мотивация будет сдерживать компании от повышения цен и заставит быть более эффективными. Не менее важен и еще один момент - выстраивание долгосрочного предсказуемого регулирования. "Именно такое регулирование ведет к инвестиционной активности, а инвестиции - это создание новых производственных возможностей", - приводит "Прайм" слова Орешкина.

В конце прошлого года крупнейшие ритейлеры, Минпромторг и Минсельхоз заключили соглашение, устанавливающее предельные цены на подсолнечное масло и сахар. Заморозка цен прекратила свое действие 1 июня.

Кстати, на прошлой неделе инфляция в России замедлилась до 0,12%. Цены на сахар и подсолнечное масло в среднем по стране остались на прежнем уровне.

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