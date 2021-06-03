Закулисье ПМЭФ: О главном форуме страны без политики и экономики

В Петербург пришел XXIV междунаролный экономический форум. Город живет в условиях подписаний триллионных соглашений, высоких переговоров, презентаций, активностей и непрерывного нетворкинга. Но ПМЭФ - это не только экономические результаты и политические договоренности. За годы своего существования форум превратился в особый и весьма необычный мир. Рассказываем, как здесь все устроено.

ПЦР дает допуск

В этом году форум проводится в условиях коронавирусных ограничений. Главные требования вполне привычны: маски, социальная дистанция. Плюс ко всему участникам, в том числе и вип-персонам для получения допуска на площадку форума потребовалось сдать ПЦР-тест.

Система получилась хитрой. Доступ на форум осуществляется по именному бейджу, он может быть активирован только при получении отрицательного результата. Прислать результаты теста из другой лаборатории нельзя, анализы принимались только из специальной лаборатории, аккредитованной оргкомитетом.

…Возле киоска на Московском вокзале многолюдно. Только что пришел "Сапсан", и целая группа мужчин и женщин в деловых костюмах заняла очередь за тестированием. Дачники на платформе с интересом изучают витрину киоска. "Это всегда здесь тестировать будут? А другие анализы берут? Кровь, например, можно сдать? Сколько стоит?" - словоохотливая дачница засыпает вопросами делегата. На помощь приходит волонтер форума - разъясняет, что лаборатория на Московском вокзале работает только в период ПМЭФ и лишь для участников форума.

Очередь двигается быстро. На форуме нет сюрпризов, имена делегатов известны, паспортные данные внесены.

Пункт ПЦР-тестирования на Московском вокзале. Фото: Вера Черенева/РГ

Делегаты разъезжаются по гостиницам. Тема коронавируса порой перебивает деловую повестку в светских беседах. Самый обсуждаемый вопрос: придется ли повторно проходить ПЦР-тестирование, на сей раз перед заселением в отель.

Маска, я тебя знаю

Если в прошлые годы на ПМЭФ стояли стойки с конфетами и жевательной резинкой, то в этот раз - с масками. Без них нельзя пройти на заседания форума, в выставочные павильоны. Маску на форуме можно снимать в двух случаях - во время приема пищи и при выступлении на панельной дискуссии.

Как только зазевавшийся делегат оказывается без маски, к нему сразу же подбегает волонтер и просит надеть средство индивидуальной защиты.

Конечно, масками защитные мероприятия не ограничиваются. При входе на территорию "Экспофорума" у всех замеряют температуру, а после каждой секции в залах проводится дезинфекция. Это обстоятельства, к слову, всерьез разочаровало спикеров, отличающихся словоохотливостью. Дело в том, что в прошлые годы частенько бывало, когда спикеры не укладывались в тайминг панельной сессии и продолжали дискуссию уже после ее официального завершения. В этот раз за две-три минуты до конца мероприятия делегаты уже выходят из зала.

А еще в "Экспофоруме" установили несколько тепловизоров. На первый взгляд они ничем не отличаются от обычных камер наружного видеонаблюдения. Правда, когда мимо проходит человек, над его головой зажигаются зеленые цифры: "36,5", "36,8", "36.4". За монитором внимательно наблюдает девушка в бордовой форме. Это сотрудница Роспотребнадзора.

Тепловизор в пассаже "Экспофорума". Фото: Вера Черенева/РГ

- А что будет, если у кого-то температура окажется выше? - спрашиваю девушку.

- Тогда цифры будут оранжевого или красного цвета, - поясняет специалист. - Повышенная температура - это повод для дополнительного обследования.

Чем оно может закончиться для участника, девушка не отвечает, но подчеркивает, что с начала форума красных и оранжевых цифр на тепловизоре не было.

На службе здоровья граждан в этом году стоят и роботы. Различные говорящие механические объекты на форуме бывали и раньше. Но если в прошлые годы они говорили об инвестиционном потенциале или флиртовали с девушками, то сейчас все серьезно. "У тебя неровный пульс, ты мало пьешь воды", - произносит механический голос, когда проходившая мимо девушка случайно дотрагивается до робота, выставленного на стенде одной из корпораций в сфере перевозок.

Робот рассказывает участнице ПМЭФ о профилактике коронавирусной инфекции. Фото: Вера Черенева/РГ

Девушка останавливается, а робот начинает ей читать небольшую лекцию о профилактике коронавирусной инфекции. В соседнем павильоне делегатов развлекает другой робот - дезинфенфектор. Он катается по территории и как только зазеваешься, опрыскивает руки спиртосодержащим раствором.

Себя показать, других посмотреть

Мероприятия ПМЭФ в "Экспофоруме" можно разделить на два вида. Есть официальная деловая программа - туда входят заседания, панельные дискуссии, пресс-подходы.

Но помимо этой части, есть еще выставка, свои стенды на которой представляют регионы, крупнейшие предприятия и общественные объединения.

Свой стенд на ПМЭФ - это вопрос престижа. Здесь есть своя мода и негласные правила. Как дама не может дважды надеть на бал одно и то же платье, точно также и на форуме - второй раз представлять один и тот же стенд нельзя. Поэтому каждый год под форум участники создают новые стенды, а старые после форума утилизируют.

В 2019 году Петербург, например, в своем стенде использовал тему фортов, тогда только начинался проект "Остров фортов" в Кронштадте. На площадке ПМЭФ делегация от Петербурга рассказывала не только о Северной столице, но и об инвестиционных возможностях острова Котлин. В этот раз генеральная тема петербургской площадки - зеленая энергетика.

Стенд Катара. Фото: Вера Черенева/РГ

Рядом стенд Катара, напоминающий восточную сказку. Главные объекты - это не сам стенд, а конструкции над ним, выполненные в форме в форме дворца, который будто бы повисает в воздухе.

Традиционно на форуме девушки выстраиваются в очередь, чтобы сделать селфи на фоне стенда одной из добывающих компаний. Справедливости ради стоит отметить, что интерес к стенду продиктован не только характером деятельности предприятия, а тем, что ежегодно компания создает стену из цветов.

Стена из роз. Фото: Вера Черенева/РГ

Вот и в этот предприятие собрало из роз портрет Юрия Гагарина. Представители компании говорят, что тематика выбрана в честь юбилея полета человека в космос. Правда, в этот раз у добывающего предприятия появился конкурент: один из банков выложил стену стенда из мха. Рисунка нет, но среди бесконечных экранов и роботов, создающих ощущение победившего киберпанка, стенд выглядит домашним и даже родным.

Стена из мха. Фото: Вера Черенева/РГ

На стенде Мурманской области главный "экспонат" - живой гигантский краб. Его зовут Юра, он живет в Териберке. Работники стенда всем проходящим рассказывают легенду, что Юра способен помочь в привлечении инвестиций. Сам он шевелит клешнями и благосклонно принимает обрушившееся на него внимание.

Краб Юра из Териберки. Фото: Вера Черенева/РГ

Некоторые стенды подчеркнуто строгие. Например, впервые в этом году на площадке ПМЭФ засветилась генеральная прокуратура. На стенде ведомства сотрудницы в форме объясняют представителям бизнеса важные нюансы по снижению административных барьеров. На не менее строгом стенде Роспотребнадзора можно узнать про вакцинацию.

Некоторые арт-объекты ПМЭФ можно сравнить с произведениями искусства. Фото: Вера Черенева/РГ

Еда для привлечения внимания

Форум длится четыре дня. В этом плане больше всего повезло журналистам, для СМИ работают столовая зона и кабинет с кофе-брейком. А вот делегаты ходят либо в рестораны на площадках, либо перекусывают на стендах.

Практика угощать на стендах есть на всех форумах. И здесь, на ПМЭФ, каждый стремится найти свою нишу, чтобы завлечь инвестора вначале к себе на стенд, а потом может и договориться о чем-то важном.

Стенд Подмосковья заходит с козырей и предлагает бургеры. Интерес к ним большой. Популярностью пользуется стенд Крыма, где проходит дегустация знаменитых вин полуострова. На стенде Башкирии в ряд выставлены образцы продукции местного спиртзавода.

На стенде Подмосковья участникам ПМЭФ готовят бургеры. Фото: Вера Черенева/РГ

- Хотите чаю? - спрашивает работник стенда у проходящего мимо представительного мужчины в костюме.

- А мне бы не чаю, - не теряется делегат.

Справедливости ради стоит отметить, что чай на стенде Башкирии спрашивали все-таки чаще. И вообще курс на здоровый образ жизни стремительно проникает и сюда. На многих стендах стоят кофемашины. В этом году наряду с традиционной арабикой и робустой у многих есть декаф. Компании и регионы предлагают делегатам смузи, свежевыжатые соки, а в буфете для журналистов наряду с сэндвичами и пирожными появились яблоки.

Витрина со смузи на ПМЭФ. Фото: Вера Черенева/РГ

Все оттенки синего

Мода ПМЭФ - это особая история, особенно, когда речь идет о дамских нарядах. Еще лет десять назад женщинам на форуме приходилось несладко. Негласный дресс-код требовал от дам быть на каблуках, в юбках и непременно сделать максимально сложную укладку.

Но смыслы оказались важнее внешности. В последние годы стиль ПМЭФ становится все более демократичным. На смену жесткой классике пришел "кэжуал". Многие дамы в этот раз пришли на форум в балетках или даже кедах. Ну а как иначе - расстояния на форуме серьезные! Часто от одной дискуссионной площадки до другой - сто и более метров, и этот путь надо проходить несколько раз за день. Рекомендованные врачами 10 тысяч шагов автор этих строк "намотала" за первые четыре часа форума.

Участницы форума отказываются от шпилек в пользу удобной обуви. Фото: Вера Черенева/РГ

К слову, шпильки дамы в этом году тоже носят, правда, многие идут на хитрость, берут с собой сменную обувь.

Мужская мода более консервативна. Как и в прошлые годы большинство делегатов пришли в костюмах. Самый популярный цвет - синий. В этом году мужчинам повезло с погодой - не жарко, да и в залах "Экспофорума" непрерывно работают кондиционеры.

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Жизнь на ПМЭФ кипит до позднего вечера. После завершения всех секций и панельных дискуссий участники вновь и вновь обходят стенды, ведут переговоры, стучатся в мессенджеры и соцсети к новым знакомым, корректируют тексты своих выступлений, изучают материалы коллег и конкурентов. И все это имеет конкретный смысл для регионов и компаний. В 2019 году на полях ПМЭФ было заключено соглашений на общую сумму 3 триллиона 271 миллиард рублей. ПМЭФ-2021 имеет все шансы превысить эту сумму.