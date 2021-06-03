Силуанов предостерег от решений "наотмашь" по сверхдоходам металлургов

При решении проблем с высокими ценами на металлургическую продукцию необходимо учитывать позицию компаний. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на полях ПМЭФ.
"Тема есть. Вопрос - как ее решать. На мой взгляд, может, не в лоб сразу, что называется, наотмашь. А надо с компаниями советоваться", - цитирует Силуанова "Интерфакс". По его словам, практика изъятий сверхдоходов существует и в других странах.
"У нас полно примеров и в развитых странах, где в сверхмаржинальных отраслях вводили акцизы, косвенные налоги, чтобы подрегулировать эту избыточную доходность", - отметил Силуанов.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов. Дополнительную прибыль компании получили в период высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов.
Позднее чиновник пояснил, что у правительства нет цели "отобрать" дополнительные доходы у металлургов, однако стоит задача уложиться в параметры проектов, которые подорожали из-за цен на продукцию.
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