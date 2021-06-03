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Экономика
03.06.2021 13:28
Текст: Василий Кошкин

Силуанов высказался о возможности продления льготной ипотеки

Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Правительство рассматривает варианты продления льготной ипотеки под 6,5% с уточненными параметрами, решение будет принято в ближайшее время. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
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"Мы не можем постоянно реализовывать антикризисные меры. Льготная ипотека была антикризисной мерой, поэтому сейчас рассматриваются вопросы о продолжении программы льготной ипотеки, но параметры этой льготной ипотеки должны быть обсуждены", - пояснил министр во время брифинга.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли в пандемию. Она должна завершиться 1 июля нынешнего года.

Ранее источники в кабмине сообщили, что на совещании президента с членами правительства в конце мая было принято решение продлить программу льготной ипотеки на год. При этом вырастет либо на 0,5, либо на один процентный пункт. Лимиты по программе будут сокращены - с нынешних 6-12 миллионов до трех миллионов рублей.

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