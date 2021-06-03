"Нет такого, что мы говорим, что завтра в магазинах хлеб продается по 100 рублей. Поэтому здесь не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит", - сказал министр, добавив, что "есть много рыночных инструментов".
В своем выступлении Силуанов также заявил, что растущая инфляция говорит о "перегреве", который нужно нивелировать нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики.
"У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат", - подчеркнул министр.
В конце декабря прошлого года производители и торговые сети подписали соглашение о фиксации отпускных и розничных цен на сахар и подсолнечное масло. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло - до 1 октября.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".
Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России
В России нет государственного регулирования цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов на ПМЭФ. "Ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов", - отметил он
ФНБ полностью избавится от долларовых активов в течение месяца
Фонд национального благосостояния полностью избавится от долларовых активов в течение месяца, заявил на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов. Сейчас доля долларовых активов в ФНБ составляет 35%
Новые возможности для бизнеса — как увеличить производительность
Производительность труда в ряде отраслей экономики России оказалась в разы ниже, чем в развитых европейских странах. Гендиректор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова рассказала, как достичь западного уровня
В России появится "белый" интернет для школьников
Минпросвещения анонсировало создание "белого" интернета для школьников, где будет только контент с проверенным содержанием. Как заявил на ПМЭФ глава ведомства Сергей Кравцов, в школьной сети появятся возможности смотреть кино, посещать театры и музеи онлайн, читать книги
Правительство расширило программу детского кешбэка с 10 мая по 20 сентября
Кабмин принял решение расширить период отдыха детей в лагерях, за который родители смогут получить возмещение половины стоимости путевки. Компенсация будет осуществляться за период отдыха с 10 мая по 20 сентября, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Абрамченко назвала главные направления развития сельского хозяйства
Российский АПК прошел пандемию достойно и смог нарастить экспорт до рекордных 30,5 млрд рублей, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, теперь сельское хозяйство будет развиваться по нескольким ключевым направлениям