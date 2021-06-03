Силуанов заявил об отсутствии госрегулирования цен в России

В России нет государственного регулирования цен. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на макроэкономической сессии ПМЭФ.

"Нет такого, что мы говорим, что завтра в магазинах хлеб продается по 100 рублей. Поэтому здесь не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит", - сказал министр, добавив, что "есть много рыночных инструментов".

В своем выступлении Силуанов также заявил, что растущая инфляция говорит о "перегреве", который нужно нивелировать нормализацией бюджетной и денежно-кредитной политики.

"У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш. К чему это приведет? К обесценению расходов, обесценению денег, выплат социальных, зарплат", - подчеркнул министр.

В конце декабря прошлого года производители и торговые сети подписали соглашение о фиксации отпускных и розничных цен на сахар и подсолнечное масло. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок было продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло - до 1 октября.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".