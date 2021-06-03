Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов

Журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются в России теми же правами, что и представители других изданий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума.

"Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ - это неправда. Мы продолжаем работать со всеми", - отметила дипломат, добавив, что российская сторона будет делать все, чтобы дезавуировать подобную информацию.

Захарова напомнила, что закон о СМИ-иноагентах был принят в ответ на действия США и других западных стран по отношению к российским медиа. "Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили", - отметила официальный представитель российского МИД. При этом она обратила внимание, что российский закон либеральнее зарубежных аналогов. Но его пытаются выставить в негативном свете. В последний год был выявлен целый ряд информационных вбросов, дезинформационных мероприятий относительно того, как на территории России применяется закон об иноагентах.

Напомним, закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, средства, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций, обязаны особым образом маркировать свои материалы.