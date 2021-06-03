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Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов 09:23
Власть
03.06.2021 09:23
Текст: Юрий Когалов

Захарова опровергла сообщения об ограничении прав СМИ-иноагентов

Журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются в России теми же правами, что и представители других изданий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на деловом завтраке на полях Петербургского международного экономического форума.

Захарова отметила отсутствие реакции на шпионский скандал с США

"Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ - это неправда. Мы продолжаем работать со всеми", - отметила дипломат, добавив, что российская сторона будет делать все, чтобы дезавуировать подобную информацию.

Захарова напомнила, что закон о СМИ-иноагентах был принят в ответ на действия США и других западных стран по отношению к российским медиа. "Наши западные партнеры нам другого выхода не оставили", - отметила официальный представитель российского МИД. При этом она обратила внимание, что российский закон либеральнее зарубежных аналогов. Но его пытаются выставить в негативном свете. В последний год был выявлен целый ряд информационных вбросов, дезинформационных мероприятий относительно того, как на территории России применяется закон об иноагентах.

Напомним, закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, средства, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций, обязаны особым образом маркировать свои материалы.

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