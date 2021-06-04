Абрамченко рассказала о планах правительства по лесу на сельхозземлях

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко рассказала в кулуарах ПМЭФ о работе над новым постановлением кабмина, касающимся леса на землях сельхозназначения.
Она сообщила, что в рамках корректировки постановления правительства, которое позволило заниматься лесными проектами на заросших землях сельскохозяйственного назначения, создана рабочая группа.
Как пояснила вице-премьер, аудитория, в том числе парламентарии, разделилась на две части: те, кто выступает за экологические проекты на заросших лесом сельхозземлях, и те, кто считает, что эти земли, несмотря на отсутствие экономической эффективности, все равно нужно вовлекать в сельскохозяйственное производство.
"Мы предложили этот подход поменять, и все-таки посмотреть на экономику процесса. Если стоимость вовлечения этих земель выше определенного порога, в частности, мы говорим о 50 тысячах рублей за гектар на культуртехнические работы, вовлекать их для того, чтобы получить минимальный урожай с большими рисками нецелесообразно. Больший эффект дадут как раз климатические проекты с учетом той повестки, в которой мы теперь по полной программе должны будем реализовать свои обязательства в рамках Парижского соглашения", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос "Российской газеты".
Вице-премьер добавила, что это станет конкурентным преимуществом.
Кстати, в апреле Владимир Путин, выступая на международном саммите по вопросам климата, призвал все заинтересованные страны подключиться к исследованиям в этой области и вместе инвестировать в значимые проекты.
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