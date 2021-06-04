ФАС подготовит закон о снижении нагрузки на бизнес

Федеральная антимонопольная служба оперативно подготовит законопроект о снижении нагрузки на бизнес. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, комментируя выступление президента Владимира Путина на ПМЭФ.

Глава государства, в частности призвал избавить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. По словам Путина, некоторые "пороги" давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям.

В ФАС отметили, что ведомство ведет планомерную работу по снижению избыточного контроля в отношении субъектов МСП. Так, например, в рамках поправок к "антикартельному пакету" антимонопольная служба учла предложения и замечания бизнеса: были исключены положения, которые наделяли ведомство функциями правоохранительных органов.

"Антикартельный пакет" предусматривает повышение планки картельного дохода (с 50 до 100 млн рублей), который может стать основанием для уголовного преступления. Тем самым предлагается существенно декриминализовать состав этого преступления: под действие уголовного преследования будут попадать крупные картели с доходом свыше 100 млн рублей.

Кроме того, ФАС внесла в правительство законопроект, который предусматривает возможность уплаты субъектами малого или среднего предпринимательства половины суммы от наложенного административного штрафа. Чтобы получить скидку, штраф необходимо оплатить в течение 20 дней со дня вынесения постановления.

"Наша задача не штрафовать нарушителей, а предотвратить нарушение, мы уходим от "палочной системы". Основные приоритеты в работе ведомства - содействие созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, развитие конкуренции", - подчеркнул глава ФАС Максим Шаскольский.