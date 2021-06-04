ФАС подготовит закон о снижении нагрузки на бизнес

Глава государства, в частности призвал избавить малый и средний бизнес от избыточного антимонопольного контроля. По словам Путина, некоторые "пороги" давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям.
В ФАС отметили, что ведомство ведет планомерную работу по снижению избыточного контроля в отношении субъектов МСП. Так, например, в рамках поправок к "антикартельному пакету" антимонопольная служба учла предложения и замечания бизнеса: были исключены положения, которые наделяли ведомство функциями правоохранительных органов.
"Антикартельный пакет" предусматривает повышение планки картельного дохода (с 50 до 100 млн рублей), который может стать основанием для уголовного преступления. Тем самым предлагается существенно декриминализовать состав этого преступления: под действие уголовного преследования будут попадать крупные картели с доходом свыше 100 млн рублей.
Кроме того, ФАС внесла в правительство законопроект, который предусматривает возможность уплаты субъектами малого или среднего предпринимательства половины суммы от наложенного административного штрафа. Чтобы получить скидку, штраф необходимо оплатить в течение 20 дней со дня вынесения постановления.
"Наша задача не штрафовать нарушителей, а предотвратить нарушение, мы уходим от "палочной системы". Основные приоритеты в работе ведомства - содействие созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций, развитие конкуренции", - подчеркнул глава ФАС Максим Шаскольский.
Путин: Соглашения о выпуске "Спутника V" заключены более чем с 10 странами
Россия открыта для сотрудничества в сфере борьбы с пандемией - соглашения о производстве "Спутника V" заключены уже более чем с 10 странами, заявил Владимир Путин. "Эффективная борьба с коронавирусом возможна только при объединении усилий на глобальном уровне", - подчеркнул он
Первый взнос по программе льготной ипотеки остался прежним
Условия продленной программы льготной ипотеки в части первоначального взноса остались неизменны, решение принималось совместно с ЦБ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что по прогнозам за год будет выдано около 250 тысяч ипотечных кредитов
В Минсельхозе рассказали, будут ли сокращать финансирование аграриев
Минсельхоз не планирует сокращать финансирование сельхозпроизводителей из-за нерасторопности региональных властей, заявила "РГ" замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. По ее словам, если и будут применяться какие-то "карательные" меры, то только для отдельных регионов, которые не смогут справиться с этой задачей
В Минпромторге рассказали, когда начнется обязательная маркировка пива
В следующем году по итогам эксперимента будут определены точные даты введения обязательной маркировки пива, заявил в интервью "РГ" заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. При этом распространять маркировку на другой алкоголь, по его словам, не планируется
Алексей Кудрин: Госсектора должно быть меньше в хозяйственных отраслях
На вызовы новой "зеленой" повестки смогут ответить в основном частные компании, а государство им должно помогать, уверен председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом, а также о других предложениях ведомства он рассказал в эксклюзивном интервью "РГ"
Аксаков рассказал о расширении системы страхования вкладов
Уже на следующей неделе в Госдуму могут внести законопроект о расширении системы страхования банковских вкладов на средний бизнес и организации социальной сферы. Об этом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
МИД: Реакция ЕС на посадку борта Ryanair - политическое давление на Минск
Реакция Евросоюза в адрес Беларуси из-за инцидента с Ryanair является примером оказания максимального давления, при котором используются любые инструменты для достижения собственных политических целей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Владимир Сипягин рассказал о драйверах развития в пандемию
Владимирская область по многим показателям демонстрирует положительную динамику, ее экономика показывает рост, а интерес к региону инвесторов говорит сам за себя. О том, как достигнут такой результат, рассказал губернатор Владимир Сипягин