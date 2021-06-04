Иностранных работников в РФ будут прививать вакциной "Спутник Лайт"

Идея президента РФ по вакцинации от коронавируса для иностранцев будет распространяться на тех, кто живет и работает в России, пояснил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума. По мнению главы Минздрава, прививки иностранным гражданам, работающим в России, будут делать вакциной "Спутник Лайт".

"Речь идет о людях, которые работают в стране. Президент четко обозначил", - цитирует Мурашко РИА-Новости.

На форуме также прозвучали предположения, что вакцинация не российских граждан в нашей стране будет платной или, возможно, за счет средств работодателей.

В свою очередь, глава Минпромиторга Денис Мантуров заверил, что российские фармпредприятия смогут удовлетворить спрос на отечественную вакцину от COVID-19 как для россиян, так и для мигрантов.

"Вакцины хватит", - сказал Мантуров, подчеркнув, что спрос на нее для россиян также будет удовлетворен. Российские фармкомпании продолжают наращивать производство всех четырех российских вакцин, общий объем выпуска может достигнуть 30 миллионов доз в месяц, подсчитали в Минпромторге.

Что касается вакцинации иностранных туристов, то все будет зависеть "от того, какие объемы потребуются", добавил Мантуров.