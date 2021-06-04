Мантуров считает, что Россия сможет вакцинировать мигрантов

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что России хватит производственных мощностей, чтобы вакцинировать мигрантов.
Однако, как передает ТАСС, он уточнил, что это "зависит от того, какие объемы потребуются".
Ранее стало известно, что рассматривается возможность разрешить мигрантам приезжать на работу в Россию по железной дороге с обязательным тестированием на инфекции. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, это поможет избавиться от дефицита рабочей силы - сейчас на стройках в стране не хватает свыше миллиона сотрудников.
Сейчас мигранты могут прибывать только воздушным транспортом.
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