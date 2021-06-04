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04.06.2021 18:19
Текст: Евгения Думанская

Мантуров считает, что Россия сможет вакцинировать мигрантов

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ, что России хватит производственных мощностей, чтобы вакцинировать мигрантов.

Фото: REUTERS/Adnan Abidi
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Однако, как передает ТАСС, он уточнил, что это "зависит от того, какие объемы потребуются".

Ранее стало известно, что рассматривается возможность разрешить мигрантам приезжать на работу в Россию по железной дороге с обязательным тестированием на инфекции. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, это поможет избавиться от дефицита рабочей силы - сейчас на стройках в стране не хватает свыше миллиона сотрудников.

Сейчас мигранты могут прибывать только воздушным транспортом.

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