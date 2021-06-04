МЧС предложило ввести в школах и вузах уроки по пожарной безопасности

МЧС России направило в Минпросвещения и Минобрнауки предложения по введению в школах и вузах отдельных часов по изучению правил противопожарной безопасности.

"У нас есть инициатива, которую мы развиваем, чтобы в образовательных учреждениях появились обязательные часы, где будут рассказывать правила поведения при пожаре и о мерах, которые необходимо принимать при тушении пожара в быту. Мы внесли такое предложение в Минпросвещения и Минобрнауки, чтобы такие тематические часы вошли в курсы ОБЖ и БЖД отдельной темой", - сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы МЧС России Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. "И обязанность взрослых - научить им наших детей. Студентам надо преподавать чуть больше: как оказать первую помощь, что надо делать при пожаре и так далее. Если удастся все это реализовать, сократится количество пожаров, снизится гибель наших граждан", - считает замглавы чрезвычайного ведомства.

В настоящее время, по данным МЧС, только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. "Если элементарным правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки. Его действия будут грамотными в случае опасности", - резюмировал Серко.

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