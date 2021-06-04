Мутко обозначил перспективы обновленной семейной ипотеки

Расширение программы семейной ипотеки для тех, у кого родился один ребенок, позволит вдвое увеличить выдачу жилищных кредитов, считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
Как он рассказал после пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, в год можно будет выдать до 175 тысяч ипотечных займов.
"Сейчас около 80 тысяч ежегодно, будет 175 тысяч", -заявил Мутко.
Мутко отметил, что в основном граждане стремятся расширить жилплощадь и выбирают квартиры большей площади.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что изменение программы льготной поможет улучшить жилищные условия 100-120 тысячам российских семей. Согласно новым условиям, ипотеку под 6% могут получить родители одного ребенка, родившегося после 1 января 2018 года.
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