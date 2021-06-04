Мутко предложил продлить льготную ипотеку на длительный срок

Гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко считает, что программу льготной ипотеки можно продлить на более длительный срок, но для отдельных категорий граждан. Об этом он рассказал во время ПМЭФ, отметив, что продление льготной программы еще на год не обернется ростом числа невозвратных кредитов.

Мутко сказал, что увеличение ставки на покупку квартиры в новостройках до 7% и снижение лимита до 3 миллионов рублей может урезать участие регионов, где жилье стоит дорого, например, Москвы и Санкт-Петербурга, однако в целом по стране спрос получит поддержку.

Он позитивно оценил обновление программ льготной ипотеки и рассказал, что россияне могут получить еще больше возможностей для приобретения жилья.

"Не в каждой стране мира столько программ есть по поддержке ипотеки <…> мы сейчас серьезно работаем над сельской ипотекой, и конечно запустить ипотеки на индивидуальное жилищное строительство", - сказал он.

Также он поделился прогнозом о перспективах расширения программы льготной семейной ипотеки на тех, кто имеет одного ребенка.