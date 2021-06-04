Первый взнос по программе льготной ипотеки остался прежним

Условия программы льготной ипотеки, касающиеся размера первоначального взноса, остались неизменны, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на ПМЭФ.

Он сообщил, что по решению, принятому совместно с Банком России, пока размер первоначального взноса остается прежним - на уровне 15%, хотя "это было предметом спора".

Хуснуллин добавил, что в росте цен на недвижимость ипотека сыграла роль только на уровне 5%, и сейчас правительство будет продолжать следить за ситуацией.

"Посмотрим, что произойдет за июнь, и уже в июле на новых условиях посмотрим, что будет с объемом выдачи ипотечных кредитов. Отсюда будет понятно, будет ипотека еще влиять на рост цен или не будет", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что по прогнозам за год будет выдано около 250 тысяч ипотечных кредитов.

Кстати, расширенная программа льготной ипотеки предполагает, что кредит под 6% годовых смогут получить российские семьи, у которых родился один ребенок.