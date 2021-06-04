Песков: Завышенных ожиданий от саммита РФ-США быть не должно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не завышать ожидания от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые должны состояться 16 июня в Женеве. При этом он подчеркнул, что сам факт начала диалога - это положительный шаг, а встречу назвал "очень и очень важной". Об этом представитель администрации Кремля заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

Песков подчеркнул, что "насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится", цитирует ТАСС.

Напомним, что ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что оптимальным результатом встречи Владимира Путина и Джо Байдена будет договоренность о прозрачности взаимных действий в сферах военного строительства, кибертехнологии и операций в третьих странах. При этом Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Москве продолжают готовиться ко встрече президентов России и США. Осуществляется глубокий анализ всего спектра внешней политики, анализируются все события, которые предшествуют саммиту, соответствующие заявления, конкретные действия, заметил Песков.