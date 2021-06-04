2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Путин поручил запустить программу поддержки молодежной занятости 15:25
Путин: Российская экономика возвращается к докризисным показателям 15:20
В Минэнерго считают, что генерация на основе солнца и ветра нестабильна 15:19
Путин предложил распространить льготную ипотеку на семьи с первым ребенком 15:19
Для малого и среднего бизнеса отменят комиссию за систему быстрых платежей 15:18
Путин призвал крупнейшие банки подключиться к СБП к 1 июля 15:14
Возможность цифрового образования улучшит жизнь в регионах 15:13
Путин: Надо избавить бизнес от избыточного антимонопольного контроля 15:11
Абрамченко заявила о стабилизации цен на продукты в России 15:11
Путин: Не должно быть неперспективных регионов 15:08
Путин поручил проработать вопрос платной вакцинации иностранцев в РФ 15:03
Собянин: Развитие инфраструктуры помогает справиться с быстром ростом населения в Москве 15:02
Экономика
04.06.2021 15:20
Текст: Евгения Думанская

Путин: Российская экономика возвращается к докризисным показателям

Российская экономика и рынок труда уже приближаются к показателям докризисного периода, рассказал президент Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Минтруд заверил, что россиян не будут лишать пособий

Он отметил, что принятые оперативные меры поддержки в период пандемии сработали, позволив сохранить множество рабочих мест и избежать резкого снижения доходов граждан. Благодаря этим мерам экономика и рынок труда уже возвращаются к докризисному уровню.

"Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан", - цитирует ТАСС заявление президента.

Кстати, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что сейчас в среднем по стране безработица находится на уровне 5,2%, к концу года ожидается снижение до уровня, который был до пандемии. Более чем в половине российских регионов ситуация на рынке труда уже стабилизировалась или близка к этому.

Мы ВКонтакте