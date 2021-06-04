Путин: Российская экономика возвращается к докризисным показателям

Российская экономика и рынок труда уже приближаются к показателям докризисного периода, рассказал президент Владимир Путин во время своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

Он отметил, что принятые оперативные меры поддержки в период пандемии сработали, позволив сохранить множество рабочих мест и избежать резкого снижения доходов граждан. Благодаря этим мерам экономика и рынок труда уже возвращаются к докризисному уровню.

"Мы сумели сберечь миллионы рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан", - цитирует ТАСС заявление президента.

Кстати, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что сейчас в среднем по стране безработица находится на уровне 5,2%, к концу года ожидается снижение до уровня, который был до пандемии. Более чем в половине российских регионов ситуация на рынке труда уже стабилизировалась или близка к этому.