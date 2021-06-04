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04.06.2021 16:51
Текст: Евгения Думанская

Путин считает, что США не ценят доллар и наносят ему ущерб

На пленарном заседании ПМЭФ российский президент Владимир Путин рассказал, что устойчивость и безопасность мировой экономики будет гарантировать множественность резервных валют, и сама логика развития системы говорит об этом.

Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
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При этом использование Соединенными Штатами доллара для конкурентной и политической борьбы причиняет ему ущерб как международной резервной валюте.

"Судя по всему, они не очень ценят, поскольку используют как инструмент конкурентной и политической борьбы, это наносит ущерб доллару как мировой резервной валюте", - приводит заявление Путина ТАСС.

Президент отметил, что отказ нефтяников от расчетов в долларах нанесет серьезный удар по доллару как мировой валюте.

Кстати, курс доллара на Мосбирже 4 июня впервые с 7 мая опустился ниже 73 рублей.

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