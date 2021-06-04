Путин сравнил оценки протестов в США, Беларуси и России

"Вот прошли выборы в США - почти половина избирателей считают, что выборы прошли несправедливо. Это соцопросы самих США, проведенные их американскими социологическими службами. Часть людей была недовольна, известны события, когда протестующие зашли в Конгресс" - напомнил российский президент, выступая на Петербургском экономическом форуме. Путин подчеркнул, что в США после этого были задержаны 450 человек, и все они находятся под уголовным преследованием.

"На основании чего? Кто нибудь нас информирует об этом? Нет. А ведь это речь идет о политике, многим из них предъявлены очень жесткие обвинения, связанные чуть ли не с попыткой госпереворота", - отметил Путин.

При этом обратная ситуация сложилась с оценкой международным сообществом событий в Беларуси. "В той же Белоруссии много проблем, внутренних. И мы хотим занимать на самом деле нейтральную позицию, это все дело белорусского народа. Но там это все оценивается в одном свете, в одном ключе. А в Штатах то же самое - в другом. Вот двойные стандарты - от этого надо избавиться", - указал российский лидер.

Путин также добавил, что действия российской полиции во время незаконных протестов также оцениваются более негативно, чем использование водометов и резиновых пуль в европейских городах.

"Говорят, допустим, в России правоохранители жестко ведут себя в процессе каких-то там акций уличных, а то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улице, водометы применяют, слезоточивый газ - это нормально?", - привел пример российский президент.

Путин рассказал как его собеседник в одной из западных стран объяснил такие двойные стандарты словами "ну мы же демократическая страна".

"Это же смешно. Резиновая пуля выбивает глаз. Пострадавшему надо сказать: ну ничего, это же демократическая резиновая пуля, ну потерпите", - резюмировал российский лидер и снова призвал отказаться от двойных стандартов.