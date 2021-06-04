Путина рассмешили обвинения России в хакерских атаках на мясокомбинат

"Те люди, которые умеют думать, видят на самом деле, что никаких злонамеренных действий со стороны России в помине не было и нет, - подчеркнул президент. - И, конечно, видимо, кто-то стал задумываться на тему о том, а что же на самом деле происходит и нет ли необходимости взглянуть в суть этой проблемы".
"Я слышал про какой-то мясокомбинат. Чушь какая-то. Это просто смешно, - сказал Путин. - Но трубопровод тоже нелепо. Там же акционеры компании, которая владеет этой трубопроводной системой, вроде выплатили даже вымогателям деньги". "Ну это просто нелепо - обвинять в этом Россию", - заметил он.
Президент считает, что спецслужбы в США должны найти, кто вымогатель. "Это точно не Россия, - рассмеялся он. - Мы что, будем деньги что ли вымогать из какой-то компании?! Тем более что мы не занимаемся какой-то курятиной там или говядиной. Это просто смешно".
"Видимо, есть, слава Богу, здравомыслящие люди, которые задаются этим вопросом и задают эти вопросы тем, кто пытается спровоцировать какие-то новые конфликты перед нашей встречей с Байденом. Посмотрим, во что это выльется", - заключил Путин.
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