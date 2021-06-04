Собрано досье об имуществе и бизнесе украинских чиновников в Крыму

В Крыму правоохранительные органы собрали полное досье об имуществе, недвижимости и бизнесе украинских чиновников, провозгласивших себя борцами с "российскими агрессорами". Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава РК Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, собрано очень много оперативной информации об активах украинских олигархов и сотрудниках госструктур, часть которой невозможно озвучить в публичном поле.

- Тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает на полуострове, - сказал Аксенов в комментарии ТАСС. - Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть недвижимостью в Крыму. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. Но информация вся проверяется - никаких сомнений нет. Дальше посмотрим.

Также Аксенов напомнил о квартире Владимира Зеленского в ливадийском ЖК "Император", записанной на супругу украинского президента.

- Задолженности по квартплате нет, - уточнил Аксенов. - Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет. Но если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в России, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и затрагивающая их имущество.

Проблем стоит ждать и радикальным украинским националистам, которые спонсируют так называемую АТО на Донбассе от доходов, получаемых от бизнеса в Крыму. "Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили", - добавил Аксенов.