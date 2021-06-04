2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
Попова: Россия готовит "санитарный щит" для защиты от пандемий 10:42
Собрано досье об имуществе и бизнесе украинских чиновников в Крыму 10:05
На ПМЭФ обсудили геополитику стран в разрезе креативных индустрий 09:50
Песков заявил об аншлаге на ПМЭФ 09:40
Песков: Завышенных ожиданий от саммита РФ-США быть не должно 09:40
Замглавы Минздрава рассказал, сколько алкоголя потребляют россияне 09:26
В МИД предупредили, чем грозит SWIFT отключение России от системы 03.06.2021
ЦБ РФ поддержал отмену комиссий при оплате ЖКХ 03.06.2021
На Кубани создают благоприятные условия для деятельности инвесторов 03.06.2021
"Московская техническая школа" усилит кадровый потенциал столичной промышленности 03.06.2021
Хуснуллин: Трасса Европа - Западный Китай может окупиться за 7 лет 03.06.2021
Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки в РФ по железной дороге 03.06.2021
Власть
04.06.2021 10:05
Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Собрано досье об имуществе и бизнесе украинских чиновников в Крыму

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Крыму правоохранительные органы собрали полное досье об имуществе, недвижимости и бизнесе украинских чиновников, провозгласивших себя борцами с "российскими агрессорами". Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Алексей Вакуленко
Владимир Зеленский исправно платит за ялтинскую квартиру

По словам Аксенова, собрано очень много оперативной информации об активах украинских олигархов и сотрудниках госструктур, часть которой невозможно озвучить в публичном поле.

- Тем не менее есть понимание, кто из украинских руководителей сегодня обладает на полуострове, - сказал Аксенов в комментарии ТАСС. - Многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством, противопоставляют себя, нагнетают истерию, не стесняются владеть недвижимостью в Крыму. Я думаю, что это больше компетенция правоохранительной системы, Федеральной службы безопасности. Но информация вся проверяется - никаких сомнений нет. Дальше посмотрим.

Также Аксенов напомнил о квартире Владимира Зеленского в ливадийском ЖК "Император", записанной на супругу украинского президента.

- Задолженности по квартплате нет, - уточнил Аксенов. - Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Для представителей украинского бизнеса никакой угрозы нет. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет. Но если они ведут антигосударственную деятельность на Украине, и в отношении них возбуждаются уголовные дела в России, как это происходит по многим процессам, то будет и ответственность, в том числе и затрагивающая их имущество.

Проблем стоит ждать и радикальным украинским националистам, которые спонсируют так называемую АТО на Донбассе от доходов, получаемых от бизнеса в Крыму. "Я могу сам искать варианты, как прекратить этот бизнес на территории Крыма, чтобы налоги на АТО не платили", - добавил Аксенов.

Мы ВКонтакте