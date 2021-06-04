В Ялте построят горно-туристический кластер с канатной дорогой

На XXIV Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Советом министров Республики Крым и некоммерческой организацией "Фонд поддержки и развития физкультуры и спорта", предусматривающее строительство горно-туристического кластера с канатной дорогой в Ялте. Документ завизировали глава Республики Крым Сергей Аксенов и вице-президент фонда Андрей Брабец.

Объем капитальных вложений в новый туристический кластер - 12 миллиардов рублей. Предполагается создать не менее 400 рабочих мест.

- В рамках реализации проекта планируется строительство первой российской канатной дороги протяженностью 3,6 километра от села Васильевка до кластера на плато Ай-Петри, также планируется создание рекреационной зоны и зоны размещения и отдыха туристов, - уточнил Андрей Брабец.

Сергей Аксенов заявил, что Совмин и администрация Ялты намерены оказывать всяческое содействие проекту.

Напомним, ранее на ПМЭФ подписаны инвестсоглашения о строительстве первого в Крыму парка развлечений и трех курортно-гостиничных комплексов в Ялте, Саках и Оленевке. Суммарный объем инвестиций - почти 35 миллиардов рублей.

Все материалы соглашений, подписанных на ПМЭФ, уже в понедельник будут опубликованы на портале правительства Республики Крым.