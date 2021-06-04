2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Экономика
04.06.2021 13:43
Текст: Матвей Линник

Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Россияне по программе детского кешбэка получили возврат на почти миллиард рублей. Об этом на ПМЭФ заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Почти миллиард рублей - это возврат нашим гражданам за недолгий срок действия этой программы", - цитирует его ТАСС.

Фото: Сергей Куксин / РГ
Правительство расширило программу детского кешбэка с 10 мая по 20 сентября

Программа детского кешбэка стартовала 25 мая. Продажи продлятся до 31 августа, а отправиться в поездку можно до 15 сентября. Семьи, купившие путевки в детские стационарные лагеря, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. По условиям программы, путевку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически поступит кешбэк.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".

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