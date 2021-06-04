Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка

Россияне по программе детского кешбэка получили возврат на почти миллиард рублей. Об этом на ПМЭФ заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Почти миллиард рублей - это возврат нашим гражданам за недолгий срок действия этой программы", - цитирует его ТАСС.

Программа детского кешбэка стартовала 25 мая. Продажи продлятся до 31 августа, а отправиться в поездку можно до 15 сентября. Семьи, купившие путевки в детские стационарные лагеря, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. По условиям программы, путевку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически поступит кешбэк.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Главная тема форума: "Снова вместе. Экономика новой реальности".