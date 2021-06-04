Россиянам вернули почти миллиард рублей по программе детского кешбэка

Россияне по программе детского кешбэка получили возврат на почти миллиард рублей. Об этом на ПМЭФ заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Почти миллиард рублей - это возврат нашим гражданам за недолгий срок действия этой программы", - цитирует его ТАСС.
Программа детского кешбэка стартовала 25 мая. Продажи продлятся до 31 августа, а отправиться в поездку можно до 15 сентября. Семьи, купившие путевки в детские стационарные лагеря, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. По условиям программы, путевку нужно оплатить картой "Мир". На нее автоматически поступит кешбэк.
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