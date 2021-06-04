Ростуризм готов организовать "вакцинные" туры в Россию для иностранцев

Ростуризм готов совместно с туроператорами в кратчайшие сроки провести работу по организации путешествий для иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса, рассказала глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Она отметила, что "вакцинные" туры в Россию могут быть пакетными и включать перелет, проживание, медицинские услуги и, по желанию, экскурсионные программы с соблюдением всех профилактических мер.

"Это может стать стимулом для перезапуска въездного туризма и усиления отрасли после пандемии, восстановления ее оборота", - говорит Догузова.

В Ростуризме предлагают для удобства использовать механизм электронной визы и расширить список городов, где могут получить прививку иностранные граждане. Сейчас это возможно только в Москве, передает ТАСС.

Ранее во время пленарного заседания Владимир Путин поручил кабмину до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации от ковида для иностранцев на территории России.