Секретарь ОП РФ назвала время вступления в силу закона о личных фондах

Секретарь Общественной палаты РФ, заслуженный юрист России Лидия Михеева сообщила, что в марте будущего года граждане могут получить право создавать личные фонды для управления своим имуществом. Предложение в первую очередь направлено на состоятельных граждан: предполагается, что размер фонда не должен быть менее 100 миллионов рублей.
Заявление прозвучало на панельной сессии "Доверие к национальной юрисдикции как фактор развития экономики и защиты бизнеса", организованной Ассоциацией юристов России. Сессия прошла в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.
Как рассказала Михеева, законопроект, позволяющий создавать в России личные фонды для управления имуществом и активами, может вступить в силу 1 марта 2022 года. "Я уверена, что все старания отечественного законодателя и высших судебных инстанций по улучшению, совершенствованию, модернизации права не пропадают зря", - сказала она.
Законопроект, разрешающий создавать личные фонды, был принят Госдумой в первом чтении и сейчас готовится ко второму. Один из авторов законопроекта, глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил в свое время, что законопроект продолжает развитие наследственного права. Так, с 1 сентября 2018 года в России появилась возможность учреждать наследственные фонды ("посмертные"). Гражданин может распорядиться в завещании о создании наследственного фонда для управления нажитым имуществом, активами, бизнесом после его смерти и определить, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль или выплаты из имущества фонда. Наследственный фонд создается нотариусом после смерти гражданина-учредителя. Управляет фондом доверенное лицо в соответствии с волей учредителя. Самым известным примером наследственного фонда за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии.
"В законопроекте предусматривается возможность создания не только наследственных ("посмертных") фондов, но и "прижизненных" личных фондов, создаваемых и действующих при жизни учредителя, и продолжающие существовать после его смерти. Преимущество таких фондов в том, что учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность и минимизировать возможные риски", - отметил Крашенинников.
Все решения, связанные с управлением фондом, принимает учредитель, утверждает и при необходимости изменяет устав фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы. Учредитель может также по своему усмотрению определять структуру и персональный состав органов фонда. Важно отметить, что после смерти учредителя утвержденные им при жизни уставные документы по общему правилу не могут быть изменены.
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