Володин: Россия должна выходить из-под влияния доллара

"Американская валюта, доллар, зачастую используется, в том числе, для политического давления, - подчеркнул он в эфире "Первого канала" во время включения с Петербургского международного экономического форума. - Мы с вами видели, чем это заканчивается".
Наряду с укреплением национальной валюты лучше диверсифицировать вложения, считает Володин. "Для этого всегда есть валюты тех стран, которые сбалансируют риски", - добавил он.
Спикер в связи с этим поддержал предложение Минфина изменить структуру Фонда национального благосостояния, отказавшись от доллара.
"Это долгожданное решение, мы его неоднократно обсуждали", - отметил он. Ведь надо относиться "очень бережно к тем средствам, которые у нас есть", пояснил Володин. В Госдуме, по его словам, приветствуют тот факт, что "правительство идет на шаги совершенно обоснованные, разумные, причем, стратегически выверенные, уходя из-под зависимости от доллара".
"Если брать ЦБ, также многое сделано для того, чтобы не допустить возможных проблем, допустим, в части тех же платежных систем, - напомнил спикер. - Создав национальную платежную систему карту "Мир", мы ответили на возможные вызовы, которые, если только это не было бы проработано заранее, для нас были бы очень болезненны".
Сегодня на доллары и евро приходится примерно по 35% вложений ФНБ. Ранее глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что, кроме отказа от доллара, планируется сокращение доли британского фунта - до 5%. Доля японской иены останется на уровне 5%, евро - вырастет до 40%, юаня - до 30%. Кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.
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