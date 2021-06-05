Белоусов: восстановление экономики РФ опережает прогнозы

Экономика России восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов во время выступления на ПМЭФ.

Белоусов отметил, что восстановление идет с опережением темпов, которые прогнозировали ранее, примерно на два месяца, хотя отдельные проблемные места еще остаются.

Также Белоусов сообщил, что внешний долг России сейчас составляет около 5% ВВП, то есть, 80 миллиардов долларов.

"Это очень мало. Нам обычно говорят: заимствуйте больше. Не будем", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что по итогам апреля ВВП России вырос на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пояснили в ведомстве, это был ожидаемый результат.