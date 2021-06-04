Решетников: ВВП России в апреле вырос на 10,7%

По оценке Минэкономразвития, ВВП России в апреле вырос на 10,7%, рассказал глава ведомства Максим Решетников в кулуарах ПМЭФ.

Он пояснил, что речь идет об оценке "год к году". Высокие темпы, как передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Решетникова, были ожидаемы.

Это связано с тем, что показатели прошлого года в апреле были низкими из-за мер по противодействию пандемии, негативно сказавшихся на экономике.

В Минэкономразвития отметили, что восстановление российской экономики идет с опережением прогнозируемых сроков на 2-3 месяца.

Ранее президент Владимир Путин рассказал, что ВВП России упал меньше, чем мировая экономика, а по итогу 2021 года ожидается выход на уровень около 4%. По его словам, этого удалось достичь благодаря заложенному в прошлые годы фундаменту и самоотверженной работе многих людей.