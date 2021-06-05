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Экономика
05.06.2021 10:02
Текст: Василий Кошкин

До конца 2022 года в онлайн-формат переведут 169 госуслуг

До конца 2022 года в онлайн-формат будет переведено почти 169 социально значимых госуслуг. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: istock
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По его словам, перевод максимального количества госуслуг в электронный формат и развитие портала госуслуг - одна из ключевых задач нацпрограммы "Цифровая экономика". Сейчас на портале Госуслуг зарегистрировано 135 миллионов учетных записей.

"В 2020 году в условиях пандемии портал стал главным способом взаимодействия человека и государства", - отметил Чернышенко, добавив, что в 2020 году число обращений на портал превысило полтора миллиарда.

В апреле Чернышенко заявил, что в 2021 году на портале госуслуг запустят шесть новых суперсервисов. Речь идет о следующих проектах: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".

В 2020 году пользователям портала стали доступны семь подобных проектов.

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