До конца 2022 года в онлайн-формат переведут 169 госуслуг

До конца 2022 года в онлайн-формат будет переведено почти 169 социально значимых госуслуг. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, перевод максимального количества госуслуг в электронный формат и развитие портала госуслуг - одна из ключевых задач нацпрограммы "Цифровая экономика". Сейчас на портале Госуслуг зарегистрировано 135 миллионов учетных записей.
"В 2020 году в условиях пандемии портал стал главным способом взаимодействия человека и государства", - отметил Чернышенко, добавив, что в 2020 году число обращений на портал превысило полтора миллиарда.
В апреле Чернышенко заявил, что в 2021 году на портале госуслуг запустят шесть новых суперсервисов. Речь идет о следующих проектах: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн".
В 2020 году пользователям портала стали доступны семь подобных проектов.
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