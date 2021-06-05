Минтруд разработает программу по содействию занятости молодежи

Минтруд в кратчайшие сроки разработает программу по содействию молодежной занятости, о которой говорил в своем выступлении на ПМЭФ президент Владимир Путин. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.
"При разработке будем опираться на те инструменты, которые применялись на уровне федерации и субъектов в рамках восстановления ситуации на рынке труда, а также на долгосрочный прогноз развития рынка труда до 2030 года", - сообщил министр в комментарии ТАСС.
Министр отметил, что прогноз подготовлен с учетом не только перспектив развития экономики, но и учетом трудовых установок молодых людей, которые сейчас начинают работать.
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