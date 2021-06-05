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Экономика
05.06.2021 12:14
Текст: Василий Кошкин

Орешкин заявил о полном восстановлении экономики до конца года

Российская экономика полностью восстановится от кризиса к концу 2021 года. Об этом заявил в ходе ПМЭФ помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

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"Можно сказать, что 2021 год - это год полного восстановления экономики от кризисных явлений", - отметил чиновник (цитата по ТАСС).

В среду департамент исследований и прогнозирования Банка России опубликовал материалы, в которых говорится о том, что рост российской экономики во втором квартале 2021 года продолжится и достигнет в середине года "доковидного" уровня.

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