Орешкин заявил о полном восстановлении экономики до конца года

Российская экономика полностью восстановится от кризиса к концу 2021 года. Об этом заявил в ходе ПМЭФ помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Можно сказать, что 2021 год - это год полного восстановления экономики от кризисных явлений", - отметил чиновник (цитата по ТАСС).

В среду департамент исследований и прогнозирования Банка России опубликовал материалы, в которых говорится о том, что рост российской экономики во втором квартале 2021 года продолжится и достигнет в середине года "доковидного" уровня.