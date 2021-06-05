В 2022 году Сочи примет инвестиционный форум после двухлетнего перерыва

Российский инвестиционный форум состоится в Сочи с 17 по 18 февраля 2022 года, рассказал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на пресс-конференции по итогам петербургского мероприятия.

Инвестиционный форум традиционно проходил в Сочи в первом квартале каждого года, но в 2020 и 2021 году его отменяли из-за ситуации с коронавирусом. Это одна из ключевых площадок для обсуждения национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов РФ.

Как сообщил Кобяков, в будущем году форум, по предварительным договоренностям, состоится.

"Мы его запланировали на 17-18 февраля 2022 года", - цитирует Кобякова ТАСС.

Кстати, на мероприятия Петербургского международного экономического форума, который завершается 5 июня, прибыли примерно 13 тысяч участников, из которых около трех тысяч - члены иностранных делегаций.