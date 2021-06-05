Рогозин ответил на вопрос о "русском Маске"

"Русский Илон Маск" уже родился. Об этом заявил глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ.

"Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно, появится", - сказал Рогозин, которого цитирует РИА Новости.

В своем выступлении глава "Роскосмоса" также скептически высказался по поводу идеи Маска о колонизации Марса. "Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд", - заявил Рогозин.