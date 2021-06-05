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05.06.2021 15:17
Текст: Василий Кошкин

Рогозин ответил на вопрос о "русском Маске"

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

"Русский Илон Маск" уже родился. Об этом заявил глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин на ПМЭФ.

Фото: YouTube
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"Я думаю, что он уже в школе учится или в детском садике. Конечно, и не один. Страна великая, конечно, появится", - сказал Рогозин, которого цитирует РИА Новости.

В своем выступлении глава "Роскосмоса" также скептически высказался по поводу идеи Маска о колонизации Марса. "Люди технические понимают, что это абсолютный абсурд", - заявил Рогозин.

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