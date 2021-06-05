Сечин предупредил о риске дефицита нефти в мире

Уже во второй половине этого года мир рискует столкнуться с дефицитом нефти и газа, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Как рассказал Сечин на ПМЭФ, мировая экономика восстанавливается после коронакризиса уверенными темпами, и, по прогнозам МАЭ и ОПЕК, спрос на нефть может восстановиться в течение 12 месяцев, при это дефицит грозит возникнуть уже во втором полугодии 2021 года. Есть риск и дефицита газа.

Сечин считает, что человечество недооценивает роль нефти и газа для мировой экономики, а риск дефицита связан с требованиями отказа от инвестиций в этот сектор.

По мнению главы "Роснефти", сейчас стоит говорить не об отказе от инвестиций в нефть в целом, а об отказе от "экологически грязных проектов".

Накануне нефть марки Brent впервые за два года превысила отметку в 72 доллара за баррель.