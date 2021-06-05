Уровень безработицы в РФ вернется к докризисному быстрее, чем ожидалось

Уже в течение двух кварталов безработица в России вернется на докризисный уровень около 4,7%, рассказал помощник президента Максим Орешкин во время круглого стола "Молодежное предпринимательство" в рамках ПМЭФ.

Он отметил, что уровень безработицы поднимался до 6,4%, а сейчас составляет 5,2%.

"Примерно вернулась на докризисный уровень, осталось еще пару кварталов, чтобы она туда опустилась", - цитирует Орешкина "Интерфакс".

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что снижение безработицы идет быстрее, чем ожидали в правительстве, причем в некоторых регионах уже достигли уровня занятости 2019 года, а многие субъекты очень близки к докризисным показателям. По его словам, проблемы, требующие дополнительных усилий, есть примерно у десятка регионов.

Согласно данным Росстата, в апреле безработица снизилась на 0,2%, а с начала года снижение составило 0,7%. До начала коронакризиса в марте прошлого года она была на уровне 4,7%, а уже в апреле резко выросла до 5,8%. Пик в 6,4% пришелся на август, после чего показатель пошел вниз.

В Минтруда считают, что к концу года безработица вернется на докризисный уровень.