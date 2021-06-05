В Минстрое не ждут роста цен на жилье из-за продления льготной ипотеки

Продление льготной ипотеки на новостройки не приведет к росту цен на жилье, считает министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Как рассказал Файзуллин на площадке ПМЭФ, тенденции развития рынка показывают, что сейчас идет стабилизация баланса спроса и предложения. Он пояснил, что в прошлом году рост цен был обусловлен не только льготными программами, но и последствиями пандемии. "Это и стоимость ресурсов, и проблема трудовых мигрантов, и остановка строительства в ряде регионов в 2020 году", - приводит слова министра ТАСС.

Президент Владимир Путин накануне предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки до 1 июля 2022 года. Ставка составит 7% годовых вместо 6,5%, как в прошлогодней программе, а максимальная сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей для всех регионов.

Кроме того, программу льготной семейной ипотеки распространят на родителей, имеющих одного ребенка. Ранее поучаствовать в этой программе могли семьи, где двое и более детей.