2 – 5 июня 2021
Петербургский Международный
Экономический Форум
Новости проекта
В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств 09:25
Выездная сессия ПМЭФ пройдет в октябре в Ханты-Мансийске 08:45
В Минздраве рассказали, когда вступят в силу новые требования к сигаретам 08:20
Кудрин предложил сократить число праздничных дней в России 07:23
Мурашко: Несколько регионов России близки к победе над коронавирусом 07:10
В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID 07:00
Путин назвал главную проблему империй и сравнил путь США и СССР 01:40
Путин призвал США научиться уважать интересы России 01:12
Путин: Россия не будет отказываться от доллара 01:03
Путин рассказал о работе оппозиции в России 00:42
Путин заявил, что Россия не собирается никого пугать новым оружием 00:29
Стенограмма: Что сказал Владимир Путин на встрече с главами информагентств 04.06.2021
Экономика
05.06.2021 09:25
Текст: Василий Кошкин

В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

В нескольких российских регионах запустят пилотный проект по продаже рецептурных лекарств через интернет. В будущем его, скорее всего, расширят на всю страну, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова​​​.

Фото: iStock
В России вновь могут появиться "аптеки на колесах"

"Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен ", - отметила Самойлова в рамках ПМЭФ, ее слова цитирует РИА Новости.

С 1 сентября несетевые аптеки и маркетплейсы смогут дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Новые правила исключают требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт.

Мы ВКонтакте