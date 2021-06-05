В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств

В нескольких российских регионах запустят пилотный проект по продаже рецептурных лекарств через интернет. В будущем его, скорее всего, расширят на всю страну, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
"Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен ", - отметила Самойлова в рамках ПМЭФ, ее слова цитирует РИА Новости.
С 1 сентября несетевые аптеки и маркетплейсы смогут дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Новые правила исключают требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт.
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