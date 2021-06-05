В России началось производство лекарства на основе крови переболевших COVID

В России началось производство иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума.
"Это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", - цитирует слова чиновника РИА Новости.
По его словам, монотерапия теми или иными препаратами не всегда дает полный эффект, поэтому иногда лекарства приходится комбинировать.
В апреле Минздрав зарегистрировал первое в мире лекарство от коронавируса на основе плазмы крови переболевших. Им стал российский препарат "Ковид-глобулин", который представляет собой антиковидный иммуноглобулин, предназначенный не для профилактики COVID-19, а именно для лечения.
"Ковид-глобулин" успешно прошел доклинические испытания и первую фазу клинических исследований. Регистрационное удостоверение разрешает применять его пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.
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