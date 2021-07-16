Вирусолог назвал причину отсутствия антител после вакцинации от COVID-19

Отсутствие антител после вакцинации "Спутником V" может быть связано с перенесенным ранее заражением аденовирусами. Об этом заявил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

"Человек мог недавно перенести заболевание аденовирусами именно тех двух серотипов аденовирусов, из которых сделана вакцина: 26-й и 5-й. Если человек эти аденовирусные инфекции перенес недавно, то у него организм просто блокирует попадающую туда вакцину, и не дает вакцинным препаратам ничего производить", - пояснил ученый в комментарии Ura.ru.

Аденовирусные инфекции составляют 5-10% всех вирусных заболеваний. Основные пути передачи - воздушно-капельный и контактный. К этому типу инфекций относится, например, ОРВИ.

Ранее Нетесов заявил, что остановить эпидемию COVID-19 в России поможет вакцинация 80% населения. По его словам, нынешние темпы вакцинации необходимо увеличить в четыре раза.

По данным Роспотребнадзора, две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм. Ученые отмечают, что этот вариант втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.

Выступая на заседании координационного совета, глава ведомства Анна Попова заявила, что снизить частоту мутаций вируса поможет соблюдение санитарных мер и вакцинация.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".