Врач рассказал о мерах предосторожности после прививки от COVID-19

После получения первой дозы вакцины от COVID-19 необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

По его словам, если в момент запуска полноценного ответа для последующей выработки антител организм столкнется с "живым вирусом", ответ может быть непредсказуемым: от ОРВИ до тяжелого мультисистемного поражения.

"Через три недели - к моменту введения второй дозы вакцины - иммунный ответ, как правило, уже сформирован, то есть человек уже защищен", - пояснил врач РИА Новости.

Кроме того, специалист посоветовал в первые два-три дня после вакцинации избегать чрезмерных нагрузок.

Поздняков добавил, что отсутствие антител после вакцины не означает отсутствие защиты.

"Вполне возможно, что иммунный ответ небольшой части популяции реагирует на вакцину с преобладанием Т-клеточного звена. Антитела у таких пациентов вырабатываются в небольшом количестве и могут не определяться стандартными методами, зато Т-клеточный ответ будет выраженным", - сказал он.

Ранее заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что отсутствие антител после вакцинации "Спутником V" может быть связано с перенесенным ранее заражением аденовирусами, которые составляют 5-10% всех вирусных заболеваний. К этому типу инфекций относится, например, ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм. Ученые отмечают, что этот вариант втрое заразнее "классического": если пациенты с "уханьским" штаммом заражают в среднем двух человек, то заболевшие "дельта"-штаммом - шестерых.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Кроме того, центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одного препарата - "ЭпиВакКорона-Н".